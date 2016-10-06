Москва, 6 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Урожай зерновых культур в России по итогам 2016 года может превысить прогноз в 116 миллионов тонн. Об этом заявил глава министр сельского хозяйства Александр Ткачев, сообщили в Минсельхозе РФ.

Григорий Мясоедов. Косцы

«Погодные условия позволяют спрогнозировать, что мы соберём до 116 миллионов тонн, а может быть и больше», — сказал Ткачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 28 сентября было собрано 110,4 млн тонн зерна, что на 18% больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Убрано 89,4% к общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур (42,2 млн гектаров). Уборочная кампания продолжается.

Напомним, в 2015 году в России было собрано 105 млн тонн зерна.