Бакал, Челябинская область, 6 октября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Управление СКР по Челябинской области начало проверку информации о невыплате заработной платы рабочим градообразующего предприятия города Бакала. Сотрудники промышленного предприятия «Бакальское рудоуправление» и их семьи вышли на шествие и митинг, где заявили о критическом состоянии с выплатой зарплаты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ситуация в моногороде Бакал Саткинского района в социально-экономическом плане характеризуется как крайне депрессивная. На улицу сотрудников градообразующего предприятия ООО «БРУ» организованно вывел местный профком, который поддержали представители областного комитета Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Люди вышли на шествие и митинг. Количество участников было немногочисленным, но хорошо организованным. Красочные транспаранты, символика профсоюза ГМПР. Основные лозунги, помимо выплаты зарплаты, были направлены на поддержку моногородов.

5 октября, реагируя на произошедшее организованное мероприятие, управление СКР по Челябинской области инициировало доследственную проверку, в ходе которой следователи должны будут выявить все обстоятельства по заявлениям участников шествия и митинга.

Отметим, что в самой компании отказались дать комментарий по ситуации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Челябинской области с начала года наметился рост задолженности по заработной плате. Так, за восемь месяцев 2016 года долги по зарплате выросли в 1,9 раза и составили 28 млн 684 тыс. рублей. Выявленная тенденция не ослабевает. За сентябрь задолженность выросла еще почти на 700 тыс. рублей и на 1 октября 2016 года составляет 29 млн 380 тыс. рублей.