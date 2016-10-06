Москва, 6 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Россия не снижает уровень поддержки агропромышленного комплекса. В 2017 году на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства планируется направить не менее 214 млрд рублей. Об этом заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, сообщили в министерстве

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

«Мы рассчитываем, что существенное увеличение объемов государственной поддержки, реализация новых мер по развитию отрасли и слаженная работа федерального ведомства, регионов и бизнеса станут залогом инвестиционного роста экономики страны», — сказал Ткачев.

Он отметил, что целенаправленная политика государства по привлечению в отрасль инвестиций принесла свои результаты. Реализуются сотни инвестпроектов во всех регионах страны. Инвесторы заинтересовались животноводством, тепличным овощеводством, закладкой садов и виноградников.

«Сегодня появились высокотехнологичные производства, не уступающие мировым аналогам, агрохолдинги и фермерские объединения, способные конкурировать с западными предприятиями», — подчеркнул глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза заявлял, что введенные ограничения на ввоз в Россию ряда продуктов оказали положительное влияние на развитие отечественного сельского хозяйства. Так, например, производство скота и птицы в этом году увеличится на 4−5% и превысит 14 млн тонн.

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