Вашингтон, 6 октября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Компания Twitter намерена завершить переговоры по продаже соцсети к моменту публикации отчетов по третьему кварталу, намеченному на 27 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Руководство Twitter объявило о сроке завершения переговоров потенциальным покупателям. В течение ближайших двух недель они должны представить компании свои обязывающие предложения, поясняет издание.

Указанный срок назван весьма амбициозным, так как компания приступила к обдумыванию продажи только в сентябре. По мнению Reuters, это говорит о намерении исполнительного директора Twitter Джека Дорси «как можно раньше обеспечить ясность акционерам и сотрудникам относительно будущего компании».

В качестве потенциальных покупателей соцсети называются Salesforce.com, Google, Walt Disney. Однако итогом процесса необязательно станет заключение сделки, отметили источники издания.