Москва, 6 октября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. На рынке нефти продолжилось ралли, в ходе которого котировки Brent добрались до уровня 52,09, где проходит максимум 10 июня 2016 года. На рынке энергоносителей с момента неофициальной встречи ОПЕК настроения заметно улучшаются, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

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«Однако важно учитывать, что текущие цены на нефть, комфортные для американских сланцевиков, с большой долей вероятности выльются в дальнейшее увеличение числа действующих буровых и возобновление роста добычи, а затем и запасов. Кроме того, договоренности ОПЕК пока остаются лишь словами, и далеко не факт, что озвученные планы будут реализованы в конце ноября», — пояснил Салас.

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«С технической точки зрения по Brent вполне может произойти разворот уже в ближайшее время. Актив натолкнулся на уровень 52,09, с которого в первой половине июня начались распродажи с последующим достижением дна на отметке 41,50 в начале августа. Если же эта отметка будет пройдена, то следующее сопротивление цена встретит в районе 52,80», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 октября, мировые цены на нефть корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране. По состоянию на 06:57 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до 51,52 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 49,49 доллара за баррель.