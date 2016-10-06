Вашингтон, 6 октября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вносил пожертвования в пользу тех генеральных прокуроров, которые могли положительно повлиять на его бизнес, пишет The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что подобные пожертвования семья Трампа практиковала с 1980-х гг. В качестве примера приводится перечисление 25 тысяч долларов в фонд избирательной кампании Пэм Бонди — генерального прокурора Флориды. Это должностное лицо было важно для Трампа, поскольку от решения генпрокурора зависел результат рассмотрения в суде иска о мошенничестве (2013 год) против частного образовательного учреждения «Университет Трампа» (основан в 2005 году).

Косвенным подтверждением версии о финансировании чиновников является отрывок из интервью Трампа, которое он давал в 2015 году. «Как бизнесмен и очень существенный благотворитель очень важных людей, я понимаю, что, когда ты что-то им даёшь, они сделают всё, чего бы ты от них ни захотел», — сказал миллиардер.

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