Якутск, 6 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Республиканский лицей Якутии принудительно переводят на отраслевую систему оплаты труда, и это беспокоит учителей, опасающихся, что их зарплаты станут ниже. О том, что сотрудники образовательного учреждения взбудоражены этим переходом, корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор, депутат Госсобрания региона Иван Шамаев.

Маковский В.Е. Приезд учительницы в деревню

«Сейчас отходят от подушевой системы, и начинают переходить к системе ОСОТ, — пояснил он. — Не от хорошей жизни, а потому что, видимо, денег не хватает. Нашу школу заставляют просто переходить на новую систему, а раньше нас заставляли переходить на подушевую систему. Это очень опасно для нас теперь уже получается, хотя министерство обещает, что будет сохранять общий объём денег. Но надо будет подгонять каждого учителя, который сколько-то получает по ОСОТ, чтобы он получал также, как и прежде. Как теперь будет? Все учителям обеспокоены».

Очередные перемены в системе оплаты труда педагогов Иван Шамаев считает следствием «неквалифицированности всей нашей системы, некомпетентности и хаотичности действий руководства». А намерение уходить от отраслевой системы, директор школы объясняет тем, то она себя не оправдала.

«Сейчас учителя получают в зависимости от количества отработанных часов, и борются, чтобы их им дали больше. Понятно, что при большом количестве часов качество преподавания падает. А в городах сохраняется подушевая оплата — чем больше учеников в классе, тем больше учитель зарабатывает, а от зарплаты учителя зависит зарплата директора, и поэтому и учитель, и директор заинтересованы в том, чтобы учеников в классе было много, что является совершенно противоестественным», — пояснил Иван Шамаев, обратив внимание на то, что городские школы Якутии ещё не отошли от подушевой системы оплаты труда.

Руководитель Республиканского лицея Якутии вспоминает, как пришли к подушевой системе оплаты труда и выражает опасения: «Однажды Владимир Путин сказал: надо сделать так, чтобы труд учителя зависел от его качества, и придумали это. Теперь если он опять что-то скажет — это может начать выполняться каким-то невероятным образом».

Ранее Иван Шамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказывал мнение, что учителя остаются плохо обеспеченной прослойкой общества, и их зарплаты составляют 50−70% от озвученных средних цифр по региону. Доход сельских педагогов в Якутии, по его данным, составляет около 30 тысяч рублей — притом, что сравнивать его с зарплатами в центральной России не стоит из-за повышающего северного коэффициента.

Парламентарий также обращал внимание на проблему ухудшения качества образования, которая возникла в том числе потому, что совершенно изменилось отношение к этой сфере.

«Чиновники сверху решают, как учить, плюс пресловутая система ЕГЭ. Это всё действует очень негативно. Поэтому говорить о росте квалификации учителей школ не приходится. И если, как говоритДмитрий Медведев, учитель будет сочетать работу в классе, и мыть затем чей-то офис (так, кстати, оно и происходит), то та квалификация, которая и так невысокая, ещё понизится. Вообще говорить о совместимости работы учителя с другими профессиями не приходится, я в этом совершенно уверен», — подчеркнул Иван Шамаев. Он также пояснил, что учителя старой закалки по возрасту покидают школы, а качество преподавания молодыми педагогами оставляет желать лучшего.