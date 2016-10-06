Элиста, 6 октября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В Калмыкии свыше 55,7 млн рублей задолженности потребители-неплательщики должны будут возместить поставщику за потребленную электроэнергию по решению судов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Калмэнергосбыт» 6 октября, с начала текущего года судебные инстанции удовлетворили 1707 исковых заявлений регионального гарантпоставщика о взыскании задолженности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Так, суд встал на сторону компании в исковых претензиях к физическим лицам на сумму 2,2 млн рублей и к прочим потребителям — на сумму 53,5 млн рублей. Из взысканных по суду средств 34,8 млн рублей уже поступили на счет энергокомпании. На стадии рассмотрения находятся еще 929 исков на общую сумму 53,9 млн рублей.

Всего за девять месяцев текущего года АО «Калмэнергосбыт» подало в арбитражные суды и суды общей юрисдикции 1038 исков о взыскании долгов с потребителей-неплательщиков на общую сумму более 39,2 млн рублей.

«Несмотря на предпринимаемые меры по снижению дебиторской задолженности, общая сумма долгов потребителей электроэнергии перед региональным гарантирующим поставщиком все еще остается тревожной», — прокомментировал управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко.

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По оперативным данным, на сегодня задолженность составляет 110 млн рублей. При этом основную долю составляют неплатежи районных предприятий коммунальной сферы и управляющих компаний ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, долги жители Калмыкии накопили не только за электроэнергию, но и за голубое топливо. Задолженность потребителей степной республики за природный газ на начало сентября составила 642 млн рублей. Самым крупный долг накопило ОАО «Энергосервис» города Элисты. Компания задолжала поставщику газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 415,4 млн рублей. А весной текущего года из-за долгов от подачи электроэнергии были отключены 180 бытовых абонентов (10% от общего числа неплательщиков) и 13 юридических лиц (3,5%), которые проигнорировали полученные уведомления о необходимости погашения долга.