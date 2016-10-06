Москва, 6 октября, 2016, 09:53 — ИА Регнум.



Елена Ковачич ИА REGNUM Русский соболь

Селекционеры и генетики РФ могут обеспечить прорыв в сельском хозяйстве, но для этого необходимо развивать сеть опытных селекционных станций и обеспечить достойное финансирование научных исследований.

Таков вердикт участников круглого стола «Генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов на службе человечества», который прошел в рамках Агропромышленной выставки в Москве (5 октября 2016 г.)

Невероятных размеров былинные быки, разномастные коровы, белоснежные соболя русской породы, длиной шерсти напоминающие скорее песцов, разноцветные норки, гуси, цесарки и другая живность на этой выставке — свидетельство безусловных успехов российских селекционеров и животноводов. Сегодня разработаны комплексные программы развития сельского хозяйства, но для освоения богатого генофонда необходимы не только программы, но строительство генетических центров большой мощности, оснащенных современным оборудованием, уверены участники дискуссии.

«Мне недавно на высоком уровне задали вопрос: 10 научных учреждений в стране занимаются селекцией, а на хлеб рожь приходится покупать у наших соседей, в Германии и Финляндии. У нас есть сорта высокоурожайные, а хлеба нет», — отметил академик РАН Геннадий Романенко.

Это значит, что необходима более тесная спайка науки и сельхозпроизводства. Такие примеры есть. По словам академика, в России успешно сохраняются и воссоздаются исчезнувшие и редкие породы животных, в частности, недавно получили несколько племенных лошадей от спермы, замороженной 20 лет назад. Этот опыт необходимо развивать и активно использовать на практике.

«Институты — это не склад для семенного и другого генетического материала. Они должны идти быстрей к авторам сортов и пород в направлении работы. Здесь у нас большой пробел, надо понять, как это использовать в производстве», — подчеркнул участник круглого стола.

Ни для кого не секрет, что серьезной проблемой для свиноводства стала африканская чума свиней. Поголовье приходится уничтожать, и это большая «головная боль» для тех, кто занимается разведением этих животных.

«Надо искать альтернативу, такой альтернативой могут быть гуси и утки, — считает директор Института птицеводства РАН, академик Владимир Фисинин. — 98% поголовья гусей — птица отечественной селекции».

По словам ученого, в России созданы две уникальные породы гусей — уральские белые и уральские серые. В рамках сохранения биоразнообразия в институтах РАН поддерживаются коллекции редких пород птицы в форме ДНК‑ и крио-банков.

«Ученые Института птицеводства, который я возглавляю уже 45 лет, за 40 лет работы над сохранением биоразнообразия редких и исчезающих пород птиц создали самую крупную коллекцию в Европе — 76 пород кур. Это не зоопарк, — подчеркнул академик, — это важно использовать в селекции. Ученые разработали уникальную методику сохранения и разведения малочисленных и замкнутых популяций кур в генофондных стадах, не допускающих инбридинга (скрещивания близкородственных пород). Нет инбридинга — сохраняется тот генетический уровень, который есть. В Пушкино сохраняется крупная генофондная коллекция кур и создан генетический банк спермы петухов 18 пород».

Однако для конструирования новых селекционных форм необходим своеобразный резервуар хранилища генов, отметили участники круглого стола. А также финансирование работы селекционеров. Тем более что президентом Путиным 21 июля 2016 года подписан Указ № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в котором сформулированы эти проблемы и даны поручения правительству.

«Мы должны правительству сказать — чуда не бывает без денег: нужно строить новые центры, масштабировать и внедрять в производство. Есть только один путь для инноваций — от болтовни перейти к делу», — убежден участник круглого стола.