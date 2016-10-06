Великий Новгород, 6 октября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В новгородском областном Фонде ипотечного жилищного кредитования (Фонд ИЖК) фиксируют рост количества обращений по ипотечным займам с переменной ставкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, только за прошедшую неделю в областной фонд поступило 15 заявок.

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Всего за девять месяцев нынешнего года ипотекой воспользовался 341 житель Новгородской области. При этом за весь 2015 год было зарегистрировано 344 участника ипотечных программ.

Напомним, фонд ИЖК с 1 октября снизил ставку до 8,55% годовых по ипотечным займам с переменной ставкой. Такой займ может быть применён на покупку строящегося, готового жилья и на перекредитование ранее выданного ипотечного займа кредита в любом банке. Снижение ставки автоматически приводит к сокращению срока кредитования. Главным преимуществом ипотеки с переменной ставкой называется фиксированный платёж, а величина процентной ставки по ипотечным займам пересматривается раз в квартал и зависит от изменения уровня инфляции — с начала 2016 года ставка снижалась с 14,41% до 10,61% годовых, а с октября — до 8,55%.