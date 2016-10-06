Киев, 6 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В Киеве Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело в связи с поджогом офиса телеканала «Интер» по статье «теракт». Об этом со ссылкой на определение суда сообщает «Украинская правда».

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Уголовное производство будет открыто по заявлению телеканала «Интер», оно поступило в СБУ 12 сентября. Уточняется, что представитель СБУ в суд не явился.

Напомним, 4 сентября в Киеве митингующие подожгли шины под зданием телеканала «Интер», обвинив журналистов в антиукраинской позиции и согласовании материалов новостных выпусков с представителями России и ДНР. Позже пожар произошел в здании, где располагались офисы НИС.

Пострадали семь сотрудников канала. Начальник ГУ столичной Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что силовики задержали шесть человек по подозрению в совершении поджога.

По его словам, правоохранители расследуют событие с правовой квалификацией УК Украины «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества». 5 сентября киевские силовики отпустили всех ранее задержанных подозреваемых.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в сентябре заявил, что следствие рассматривает в качестве одной из версий пожара в здании «Интера» самоподжог. При этом руководство телеканала, по словам министра, считает лично его причастным к организации поджога.