Сыктывкар, 6 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено против бывшего сенатора от правительства Коми, экс-главы региона Владимира Торлопова. Как сообщает ТАСС, в деле фигурирует статья — организация преступного сообщества и участие в нем. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах республики.

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«В отношении экс-главы Коми Владимира Торлопова действительно возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Расследование ведет Следственный комитет России. Известно, что 6 октября один из судов Москвы изберет меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте», — сказал собеседник агентства.

Скорее всего, уголовное дело Торлопова имеет непосредственное отношение к «делу Гайзера». Торлопов возглавлял Коми два срока подряд с 2002 года по 2010 год и являлся предшественником Гайзера. После этого он был назначен членом Совфеда РФ. Позже его сменил Дмитрий Шатохин, которого назначил Сергей Гапликов.

Напомним, что год назад в Коми прошел ряд громких арестов первых лиц региона. Одним из первых был арестован Вячеслав Гайзер.