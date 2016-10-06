Вашингтон, 6 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Поклонники фэнтези-саги «Игра престолов» могут увидеть в седьмом сезоне сериала вождя дотракийцев Кхала Дрого, погибшего в конце первого сезона от руки своей супруги Дейнерис Таргариен. О возвращении своего персонажа в очередной раз намекнул в своем Instagram актер Джейсон Момоа.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Тим Ван Паттен. 2011. США Момоа Джейсон в роли Кхала Дрого

Момоа, сыгравший Аквамена в боевике о супергероях «Лига Справедливости», опубликовал в соцсети снимок с подписью, где выразил благодарность команде проекта и отметил, что вынужден пропустить прощальную вечеринку, посвященную завершению съемок.

«Я вас люблю. Никогда в своей жизни не пропускал подобные вечеринки, ведь я обожаю еду и веселье! Но, к сожалению, нужно готовиться к северу», — написал Момоа.

Напомним, в настоящее время работа над седьмым сезоном «Игры престолов» идет в Ирландии. Ранее о своем желании принять участие в проекте заявил британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера в цикле одноимённых фильмов.