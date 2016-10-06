Вашингтон, 6 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Самым дорогим мировым брендом на сегодняшний день является Apple, на втором месте — Google, на третьем — Coca-Cola. Такие данные приводятся агентством Interbrand, в очередной раз исследовавшим рынок брендов.

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Уточняется, что рыночная стоимость лидера рейтинга оценивается почти в $178 млрд долларов. У Google этот показатель составляет $133,25 млрд, у Coca-Cola — $73,1 млрд.

В первой десятке находятся Microsoft (четвёртое место — $72,8 млрд), Toyota (пятое место — $53,58 млрд), IBM (шестое место — $52,5 млрд), Samsung (седьмое место — $51,8 млрд), Amazon (восьмое место — $50,3 млрд), Mercedes-Benz (9-е место), General Electric (десятое место — $43,1 млрд).