Майами, США, 6 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В США из-за приближающегося урагана «Мэтью» отменено почти 1,6 тыс. авиарейсов, сообщает Associated Press со ссылкой на данные портала FlightAware.

Джованни Фаттори. Буря

Самое большое количество рейсов отменено из аэропортов штата Флорида — Майами, Орландо и Форт-Лодердейл. Отменены вылеты авиакомпаний American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines.

В ряде южных штатов объявлено чрезвычайное положение — режим действует в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Предупреждение об эвакуации получили около 2 млн человек.

Уточняется, что ураган первым придет в штат Флорида, ориентировочно в ближайшие сутки. Для ликвидации возможных последствий стихии в штате мобилизованы 6 тыс. резервистов Национальной гвардии США.

Напомним, мощный ураган третьей категории, который стал самым сильным ураганом за последние 10 лет, обрушился на территорию Кубы и Гаити 4 октября. Порывы ветра достигали 230 км/ч. По данным СМИ, жертвами стихии на Гаити стали 26 человек.