Екатеринбург, 6 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников возглавил объединённый комитет по государственному строительству и конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Решение было принято на пленарном заседании Государственной думы 5 октября, во время которого были избраны главы и их заместители других думских комитетов.

Также ответственный пост в Государственной думе получил бывший министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько. Он назначен заместителем руководителя думского комитета по транспорту и строительству. Возглавил данный комитет депутат Государственной думы от Ростовской области Евгений Москвичёв.

Отметим, что кандидатуры депутатов были утверждены на первом заседании фракции партии в Государственной думе 30 сентября.

Напомним, что Павел Крашенинников возглавлял в Свердловской области единый список кандидатов от партии в Государственную думу, и выборах 18 сентября «Единая Россия» получила более 40% голосов избирателей пришедших на участки. В свою очередь Сергей Бидонько одержал победу на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Добавим, перед выборами, идя на очередной срок, Павел Крашенинников сделал несколько громких заявлений. Так, в Свердловской области он предложил создать депутатскую вертикаль, в рамках которой «объединить усилия депутатов всех уровней». По его словам, это позволит оперативно решать вопросы в сферах здравоохранения, образования и т.д. По словам свердловчан, проблема актуальна, так как подготовленные областным Заксобранием законопроекты уже не раз увязали в нижней палате российского парламента «из-за банального отсутствия прямой связи областных депутатов с федеральными».

Кроме того, он высказал уверенность в необходимости совершенствования законодательства о капитальном ремонте жилья и предложил бизнес-сообществу, совместно разработать критерии проведения внеплановых проверок. Насколько все эти заявления станут реальностью, покажет время.