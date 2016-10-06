Москва, 6 октября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Нефть продолжает активно двигаться вверх, готовясь обновить годовые максимумы. Это оказывает российской валюте дополнительную поддержку, считает руководитель департамента аналитики «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

ИА REGNUM Доллар

«Но в текущей ситуации не стоит исключать снижение валютной пары доллар/рубль к отметке 61, а, может быть, и к 60 рублям за одну единицу американской валюты. При этом ожидаются заявления от представителей российской власти, что российский рубль чрезмерно укрепился. Такие заявления с огромной вероятностью приведут к активным покупкам доллара», — пояснил Задоя.

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«В этих условиях для среднесрочных покупок доллар/рубля неплохо подойдут уровни 61 или 60. Ниже 60 уйти валютной паре будет крайне сложно», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 6 октября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 2,6 копейки и составил 62,4583 рубля. Курс евро к рублю вырос на 32,26 копейки — до 70,0782 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,66% — до 51,52 доллара за баррель.