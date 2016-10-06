Краснодар, 6 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Новый стадион футбольного клуба «Краснодар» распахнет свои двери для игроков и болельщиков 9 октября. На спортивной арене сборная России примет футболистов Коста-Рики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба.

fckrasnodar.ru Тренировка сборной России

В преддверии футбольной баталии к болельщикам обратился генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.

«Мы будем очень рады видеть вас на трибунах, но прошу вас прийти в день игры на стадион пораньше, хотя бы за час до ее начала. Это будет первый матч на новой футбольной арене, ожидается аншлаг, и мы не хотели бы, чтобы в связи с этим болельщики испытали бы какие-либо неудобства при проходе на стадион», — сказал Хагиш.

Он попросил отнестись к его просьбе с пониманием и приехать на стадион заблаговременно.

По его словам, торжеств по поводу открытия нового стадиона не планируется.

«О том, что 9 октября нам предстоит принять матч сборной России, мы узнали относительно недавно, и все свои усилия, всю энергию сосредоточили на том, чтобы достойно подготовить стадион к этой важной игре», — пояснил гендиректор «горожан».

Кроме того, болельщикам напомнили, что на стадион запрещено приносить с собой семечки и другие продукты питания, сигареты, алкоголь и дудки.

Напомним, стадион «Краснодар» строился владельцем ФК «Краснодар Сергеем Галицким. Спортивная арена может вместить 34 тысячи человек. Объем инвестиций в проект составил 12−13 млрд рублей. Первый матч стадион примет уже в ближайшее воскресенье. Это будет товарищеская встреча сборной России с командой Коста-Рики.