Новосибирск, 6 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. С начала года работодатели Новосибирской области заключили около 34 тысяч трудовых договоров с мигрантами, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам начальника управления занятости населения министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона Надежды Цветковой, около 57% из 34 тысяч уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными работниками — данные о трудоустройстве по патентам. Наиболее востребованы у мигрантов строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, обрабатывающие производства и торговля. 2,3 тыс. иностранных граждан из числа представителей стран дальнего зарубежья трудоустроены в счет выделенных работодателям квот.

«Официальное оформление трудовых отношений с иностранными работниками — это экономическая и социальная зоны ответственности работодателя. Сегодня предпринимаемые меры по обеспечению соблюдения трудового законодательства, миграционной политики стимулируют работодателей к выполнению установленных норм и правил. А самих иностранных граждан — к ответственному отношению к законам того государства, на территории которого они хотят работать», — заявила Надежда Цветкова.

Отметим, что в зависимости от имеющегося гражданства иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность по патентам (страны ближнего зарубежья), на основании разрешения на работу в рамках предоставленных работодателям квот (страны дальнего зарубежья) или же в свободном безвизовом порядке (для стран-участниц Евразийского экономического союза).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирское правительство установило на 2016 год запрет для мигрантов, имеющих трудовые патенты, на работу в ряде отраслей экономики. Согласно постановлению, трудовым мигрантам запрещено работать в организациях, которые занимаются охотой и разведением диких животных, рыболовством, добычей полезных ископаемых, оптовой торговлей лесоматериалами, производством детского питания и диетических пищевых продуктов и др.

Читайте также: Новосибирские власти запретили трудовым мигрантам водить автобусы и такси

Решение принято в соответствии с федеральным постановлением, которое было подписано еще в декабре 2015 года. Власти считают, что эти меры помогут повысить спрос бизнеса на местных специалистов. Однако некоторые представители мигрантов и общественности считают, что от такого решения пострадают обе стороны ‑ и сами трудовые мигранты, и область.

Читайте также: Запрет на работу для мигрантов вызвал резонанс среди новосибирцев