Москва, 6 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Brent смогла пробить сильный уровень сопротивления 51,40 долл./баррель и даже ушла дальше, коснувшись максимума 52,09 долл./баррель. Теперь, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, на ее пути остается только один барьер — 52,80 долл./баррель, о который споткнулась нефть в начале июня 2016 года.

bashneft.ru Добыча нефти

«Текущая динамика — это сочетание сразу нескольких благоприятных факторов в виде решительности ОПЕК, падающих коммерческих запасов нефти в США на протяжении пяти недель подряд, а также спекулятивная игра», — пояснила Афанасьева.

«Как только хотя бы один фактор уйдет со сцены, это тут же вызовет волну фиксации прибыли с соответствующей коррекцией Brent ниже 50,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 октября, мировые цены на нефть корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране. По состоянию на 06:57 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до 51,52 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 49,49 доллара за баррель.