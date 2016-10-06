Москва, 6 октября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Российское министерство финансов внесло предложение о введении налога на ту недвижимость, которая не является собственностью землевладельца по документам, но зарегистрирована в кадастре. Соответствующий проект «Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы» Минфин РФ разместил на своём официальном сайте накануне, 5 октября.

Василий Суриков. Изба. 1873

В разделе 8 «Имущественные налоги» сообщается, что решение предлагается «в целях вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, поставленных на кадастровый учёт, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке». Вопрос о законодательном закреплении обязанности по уплате налога прорабатывается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Мосгордума приняла законопроект города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 19 ноября 2014 года № 51 «О налоге на имущество физических лиц»: налог на имущество физических лиц снижен для владельцев гаражей и апартаментов в торгово-офисных центрах.

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