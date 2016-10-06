Москва, 6 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB явно нашла свое дно и не собирается проходить ниже установленного барьера, даже несмотря на непрерывный рост Brent, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Доллар

«По большей части, свою роль здесь играют спекулянты, которые изначально слишком высоко затащили рубль, а теперь побаиваются контрдействий со стороны властей. Кроме того, отчасти более стабильная позиция пары поддерживается и сильным долларом, который испытывает активный спрос в преддверии отчета по рынку труда США», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: «Доллар тяготеет к 63 рублям»

«Большинство ожидают, что нонфармы покажут внушительный прирост рабочих мест на фоне падения безработицы. Таким образом, пара и 6 октября может продолжить попытки закрепиться выше 62,60 и вернуться в рамки недавнего диапазона», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль замедлил рост

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 6 октября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 2,6 копейки и составил 62,4583 рубля. Курс евро к рублю вырос на 32,26 копейки — до 70,0782 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,66% — до 51,52 доллара за баррель.