Улан-Удэ, 6 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Сибирский региональный центр МЧС России взял на особый контроль ситуацию с прохождением отопительного сезона в Бурятии, где в поселке Таксимо Муйского района без отопления едва не остались около 2 тысяч человек. Меры будут приниматься, несмотря на то, что власти Муйского района заявили о возобновлении теплоснабжения в населенном пункте.

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Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, сегодня, 6 октября, состоится специальное видеосовещание с участием представителей аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе, руководства Сибирского регионального центра МЧС России, правительства Бурятии. Экстренное совещание будет посвящено качеству подготовки к отопительному сезону в Бурятии.

В МЧС уточнили, что еще месяц назад на совещании под руководством сибирского полпреда Сергея Меняйло руководству Бурятии рекомендовали лично проконтролировать подготовку к отопительному сезону в Муйском районе. Кроме того, властям рекомендовали не допускать дальнейшего роста задолженности в сфере ЖКХ и своевременно ликвидировать всю имеющуюся задолженность.

«Энергетики смело отключают котельные в октябре. Почему вопрос с задолженностью не решался летом, а власти заверяли, что все готовы к зиме? Прошедшей зимой из-за аварии на котельной жители Северомуйска, кстати, того же Муйского района, в январе остались без тепла. Мы самолетами возили туда тепловые пушки, оборудование, бригады слесарей, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию. И снова все идет к этому. Такого быть не должно. Необходимо незамедлительно принимать самые жесткие меры», — заявил начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко. По его словам, в регионе наблюдается «бессовестное отношение к подготовке к зиме».

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Решение проблемы отопления в райцентре Таксимо не может быть временным. Стабильная подача тепла зимой в Сибири должна стать нормой, подытожили в Сибирском региональном центре МЧС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в бурятском поселке Таксимо Муйского района в октябре прекратили эксплуатацию двух котельных из-за отключения объектов от энергоснабжения. В результате без тепла остались более 300 жилых домов (свыше двух тысяч жителей) и пять социальных объектов. По информации МЧС, такая ситуация сложилась из-за задолженности перед энергетиками. Районные власти ввели режим ЧС, ведь в Бурятии температура наружного воздуха уже стабильно держится на минусовых отметках.

Между тем в республиканском Минстрое 5 октября отрапортовали, что «ситуация с теплоснабжением в Таксимо стабилизировалась», и котельные уже подключены к энергоснабжению.