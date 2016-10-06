Москва, 6 октября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Шестой день подряд торги по нефти завершаются в плюсе. Рост котировок начался с открытия европейских торгов и ускорился после публикации отчёта Минэнерго США.

bashneft.ru Добыча нефти

Запасы нефти в США сократились на 2,98 млн баррелей — до 499,740 млн баррелей, добыча нефти — на 30 тыс. баррелей, до 8,467 млн баррелей в сутки. Запасы бензина увеличились на 0,22 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,359 млн баррелей.

После теста уровня $52,07 по нефти началась коррекционная фаза. В Азии она усиливается. Трейдеры начинают корректировать свои открытые позиции в своих портфелях перед отчётом по американскому рынку труда 7 октября. Поддержкой выступает уровень 51,27. Некритично будет, если цена скорректируется до 50,80. Цель остаётся на уровне 53 доллара за баррель.