Москва, 6 октября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 5 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,36%, до 62,43 рубля, евро/рубль — на 0,48%, до 69,93 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне повышения нефтяных котировок. Несмотря на скачок цен на нефть марки Brent до $52,07, укрепление рубля было ограничено уровнем 62,29 рубля, в результате чего рублёвая цена за бочку поднялась до 3260 рублей за баррель.

Почему так получилось, нефть обновила максимум, а рубль нет? Рубль от укрепления ЦБ РФ не сдерживал точно. Так получилось, что на американской сессии одновременно повышались котировки на доллар и нефть.

Поскольку нефтяные цены выражены в долларах, то усиление одного актива должно приводить к ослаблению другого. В среду у каждого актива были свои причины для роста. Доллар подорожал после выхода сильных данные ISM, нефть — после отчёта Минэнерго США.

Данные ISM показали, что в сентябре индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 57,1 по сравнению с прогнозом 53,0 и предыдущим значением 51,4. Запасы нефти в США сократились на 2,98 млн баррелей — до 499,740 млн баррелей, добыча нефти — на 30 тыс. баррелей, до 8,467 млн баррелей в сутки.

В Азии нефть торгуется в отрицательной области. За баррель Brent дают $51,49 (-0,33). С максимума $52,07 по нефти началась коррекционная фаза. Сегодня, 6 октября, новостной фон скудный, поэтому не стоит от неё ожидать обновления максимума. Рынок начал готовиться к выходу пятничного отчёта по американскому рынку труда.

Идеальный вариант для рублёвых пар — простоять до 7 октября на текущих уровнях. Для дальнейшего укрепления рубля курсу доллара необходимо остаться в ценовом диапазоне 62,14—62,80. Для пары евро/доллар ценовой диапазон находится между уровнями 69,60 и 70,24.