Лондон, 6 октября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Руководство английского футбольного клуба «Челси» в зимнее трансферное окно может приобрести защитника итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

juventus.sportland24.ru Леонардо Бонуччи

Как сообщает Sports.ru, владелец лондонской команды Роман Абрамович готов выделить на покупку талантливого игрока 60 млн фунтов стерлингов.

Если трансфер состоится, то Бонуччи станет самым дорогостоящим защитником в истории футбола.