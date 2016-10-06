Ольштын, Польша, 6 октября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В работе российско-польского форума делового сотрудничества, прошедшего накануне в городе Ольштын, приняло участие 130 польских фирм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава отдела содействия торговле и инвестициям при Генеральном консульстве Республики Польша в Калининграде Александр Милота в кулуарах форума.

Андей Выползов ИА REGNUM Представитель дипмиссии Польши в Калининграде Александр Милота

«130 фирм — это довольно большая цифра для Варминьско-Мазурского воеводства, — отметил Милота. — Ведь была простая рассылка, но эти люди заинтересовались. Посмотрите, залы были полными».

По словам Милоты, польский бизнес, прежде всего, заинтересовался снижением инвестпорога для калининградских резидентов ОЭЗ до 50 млн рублей, а также перспективами сотрудничества в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футбола (четыре матча ЧМ-2018 пройдут в Калининграде).

«Конечно, в настоящее время существуют ограничители, наиболее значимые из которых два, — продолжил руководитель отдела. — Первый — административный, то есть запрет Россией на поставки сельскохозяйственных товаров, которые традиционно принимали участие в польском экспорте в Калининградскую область. Второй — экономический ограничитель. То есть курс валюты в России не способствует импорту польских товаров, например, не позволяет развиваться обороту в агропромышленном секторе Калининградской области, хотя работа в этом направлении идёт».

Милота уточнил, что в 2015 году объём торгового обмена между польскими регионами и Калининградской областью составил 400 млн долларов — это вдвое меньше, чем три года назад.

Говоря о влиянии льготного приграничного моратория на бизнес-отношения, Александр Милота отметил косвенный эффект: «Мы работаем по торговому товарообороту, и МПП не имеет прямого отношения к этим вопросам. Если, например, есть необходимость приехать в Калининград на переговоры, то менеджеры российских компаний выставляют приглашения, и польские партнёры приезжают по деловой визе. Может быть, это дополнительный шаг, но он не сдерживает партнёрство».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в польском городе Ольштын прошёл форум делового сотрудничества между бизнесменами Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства. Это первое после введения санкций масштабное мероприятие сотрудничества между Россией и Польшей.

Вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов, комментируя форум в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, заметил, что «если есть экономика, то будет и бизнес, вопреки всему, и политика свыше не может нарушить этого движения».