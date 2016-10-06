Канберра, 6 октября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Власти Австралии согласились разделить с США стоимость развития военной инфраструктуры США на севере Австралии, заявила министр обороны Австралии Мариз Пейн, сообщает 5 октября Reuters.

kookaburraair.com.au Дарвин. Австралия

Пэйн сказала в своем заявлении, что поддержка морских пехотинцев США в Дарвине «соответствует стратегическим интересам Австралии» и способствует укреплению «региональной безопасности и стабильности».

Австралия и США разделили между собой обязательства по предоставлению инвестиций на общую сумму $1,52 млрд, необходимых для развития военной инфраструктуры США на севере Австралии.

Напомним, Пейн встретилась с министром обороны США Эштоном Картером в Вашингтоне на этой неделе, чтобы обсудить планы по увеличению числа морских пехотинцев США в северном австралийском городе Дарвин. Сейчас в Дарвине находится 1 тыс. 250 морских пехотинцев США. К 2020 году планируется увеличить их число вдвое.