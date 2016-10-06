Вашингтон, 6 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство США считает «трагедией» приостановление Россией соглашения о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

rosatom.ru Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока

«Это настоящая трагедия, поскольку у нас было успешное сотрудничество в этих областях. Это в интересах обеих стран», — отметил Тонер.

Он добавил, что в Вашингтоне с крайним сожалением отнеслись к такому решению Москвы, а также отметил, что официальное уведомление от России американская сторона еще не получала.

Напомним, 5 октября стало известно о приостановлении правительством РФ действия соглашения с США о сотрудничестве в области ядерных разработок, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также было прекращено соглашение между «Росатомом» и министерством энергетики США, касающееся перевода научных реакторов на низкообогащенный уран.

Соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере между РФ и США было подписано в Вене 16 сентября 2013 года. В документе шла речь об использовании атомной энергии в мирных целях. В 2014 году, на фоне обострения российско-американских отношений в связи с событиями на Украине, США в одностороннем порядке приостановили всякое сотрудничество в этой области.

На это обстоятельство обратили внимание в МИД РФ, напомнив, что сотрудничество с США в ядерной сфере было фактически заморожено. Наряду с постоянным продлением санкций США в отношении РФ это стало причиной для приостановлении сотрудничества по атому. Российская сторона сможет возобновить сотрудничество по соглашению, когда это будет оправдано с точки зрения общего контекста отношений с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия приостановила соглашение с США об утилизации оружейного плутония. Соответствующий документ был подписан 3 октября президентом РФ Владимиром Путиным.

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