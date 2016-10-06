Джуба, 6 октября, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Миротворцы ООН покинули свои позиции и отказались защищать гражданских лиц во время беспорядков в Южном Судане, сообщает Fox News 6 октября.

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По данным расследования, проведенного Центром гражданских лиц во время конфликтов (CIVIC), основанного на свидетельствах 59 пострадавших жителей Южного Судана и 21 представителя миссии ООН, соединения миротворцев «позорно бежали» и даже не пытались оказывать помощь мирным жителям. Более того, некоторые очевидцы сообщили, что миротворцы из Китая вместо помощи разгоняли гражданских лиц слезоточивым газом.

Сообщается, что руководство миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) отдало приказ воспрепятствовать кровопролитию, но ни одно из соединений «не покинуло своих баз».

Данные CIVIC в целом подтверждают результаты более ранних расследований правозащитников, в которых также отмечалась «нерешительность» миротворцев ООН в Джубе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа директор Африканского отделения Human Rights Watch Даниэль Бекеле сообщил, что, несмотря на непосредственную близость миротворческого контингента ООН, во время июльской резни в Джубе «голубые каски» не предприняли никаких действий для защиты мирного населения. Организацией зафиксировано большое количество случаев нападения на мирных жителей, грабежей и изнасилований, которые совершали солдаты правительственных войск президента Южного Судана Сальвы Киира буквально «на глазах у миротворцев».