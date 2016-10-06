Пекин, 6 октября, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Китайской ассоциации золота, КНР продолжает наращивать объемы производства золота. В 2015 г. Китай произвел 516 тонн золота, что на 0,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Повышение спроса на золото привело к тому, что КНР стала не только главным мировым производителем золота, но и крупнейшим его потребителем. Так в 2015 г. на территории Китая было потреблено более 986 тонн золота, что на 3,7% больше, чем в 2014 г., пишет «Чжунго синьвэнь».

Китай возглавляет список самых крупных производителей уже девятый год подряд, потребителей — третий. За первую половину 2016 г. Китай произвел 229 тонн золота, потребив при этом 529 тонн драгоценного металла.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае стало известно, что китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) приобрел у английского финансового конгломерата Barclays Plc самое большое в Европе хранилище драгоценных металлов. Стоимость сделки не разглашается.