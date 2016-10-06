Барнаул, 6 октября, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Алтайский гарантийный фонд подтвердил свой уровень надежности, который в 2013 году был повышен до уровня «А+», свидетельствующий об очень высокой надежности гарантийного покрытия. Об этом сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).

Светлана Шаповалова Алтайский край. Барнаул

«В качестве позитивных факторов, оказывающих влияние на рейтинг надежности, агентством отмечен низкий уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых обязательств к капитализации составило 51,2% на 1 июля 2016 года), полное покрытие внебалансовых обязательств ликвидными активами и низкий уровень балансовых обязательств (более 99% пассивов сформировано за счет капитала и резервов). Поддержку рейтингу также обеспечили высокая доходность инвестиционных вложений, консервативный подход к разделению кредитных рисков, а также приемлемая доля поручительств по ссудам, имеющим в структуре обеспечения недвижимость», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается при этом, что региональный гарантийный фонд сохранил свои позиции в рейтинге аналогичных фондов, прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как уже сообщало ИА, в сентября 2016 года, по итогам обсуждения новой программы «Гарантия развития», предназначенной для льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, было принято решение об увеличении сроков льготного кредитования алтайских предпринимателей — с 3 до 5 лет.

Создана некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд» в 2007 году с целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. За время работы Фонда выдано 549 поручительств на общую сумму 1 448 млн. рублей, что позволило привлечь субъектам предпринимательства 4 061,5 млн. рублей кредитных средств на развитие бизнеса. Величина активов фонда составляет 659,6 млн. рублей.