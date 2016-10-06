Алтайский гарантийный фонд подтвердил уровень надежности «А+»
Барнаул, 6 октября, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Алтайский гарантийный фонд подтвердил свой уровень надежности, который в 2013 году был повышен до уровня «А+», свидетельствующий об очень высокой надежности гарантийного покрытия. Об этом сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).
«В качестве позитивных факторов, оказывающих влияние на рейтинг надежности, агентством отмечен низкий уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых обязательств к капитализации составило 51,2% на 1 июля 2016 года), полное покрытие внебалансовых обязательств ликвидными активами и низкий уровень балансовых обязательств (более 99% пассивов сформировано за счет капитала и резервов). Поддержку рейтингу также обеспечили высокая доходность инвестиционных вложений, консервативный подход к разделению кредитных рисков, а также приемлемая доля поручительств по ссудам, имеющим в структуре обеспечения недвижимость», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается при этом, что региональный гарантийный фонд сохранил свои позиции в рейтинге аналогичных фондов, прогноз по рейтингу — «стабильный».
Как уже сообщало ИА, в сентября 2016 года, по итогам обсуждения новой программы «Гарантия развития», предназначенной для льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, было принято решение об увеличении сроков льготного кредитования алтайских предпринимателей — с 3 до 5 лет.
Создана некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд» в 2007 году с целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам. За время работы Фонда выдано 549 поручительств на общую сумму 1 448 млн. рублей, что позволило привлечь субъектам предпринимательства 4 061,5 млн. рублей кредитных средств на развитие бизнеса. Величина активов фонда составляет 659,6 млн. рублей.