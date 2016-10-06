Москва, 6 октября, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Представители России и Армении 5 октября доставили гуманитарную помощь в сирийский город Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

facebook.com/MFA.Armenia Ящик с гуманитарным грузом

«В ходе проведения совместной российско-армянской гуманитарной акции жителям города Латакия передано около 5,5 тонны продуктов питания — сахар, мука, рис, чай, мясные и рыбные консервы», — говорится в документе.

Сообщается, что для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем боевиков районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В течение суток 5 октября подписаны соглашения о примирении с представителями ещё семи населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 721.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра», — говорится также в документе.

Сообщается, что на данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня заявили 69 вооружённых формирований.