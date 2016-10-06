Ракка, Сирия, 6 октября, 2016, 03:33 — ИА Регнум. «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) опубликовало «новую стратегию против кафиров», в которой призывает своих сторонников активизировать нападения на «неверных» по всему миру, сообщает PJ Media 6 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ДАИШ

Журналисты сообщают, что в издании исламистов Rumiyah (Рим) террористы требуют своих последователей «устроить джихад против всех наций», лучшей формой которого ИГИЛ (запрещена в России) считают нападение на граждан «в спокойных районах, в переулках, в лесах и на пляжах».

Особое внимание в «стратегии» уделяется выбору оружия для нападения — исламисты рекомендуют «преодолеть брезгливость» перед использованием ножей, хранить и использовать которые гораздо проще и «безопаснее», чем огнестрельное оружие и взрывчатку.

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«Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ) — террористическая организация, запрещенная в России и большинстве стран мира. Исламисты ведут кровавую войну за «халифат» на территории Сирии и Ирака, жертвами которой уже стали десятки тысяч человек, а также устраивают террористические атаки по всему миру. В своих действиях террористическая организация давно «не сдерживает» себя ничем — ни международными нормами, ни религиозной моралью.