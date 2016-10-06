Биробиджан, 6 октября, 2016, 03:32 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области, где с 1 октября стартовал второй этап реализации проекта о дальневосточном гектаре, подали свыше 25 заявлений. Для сравнения: за три первых месяца было выдано всего 33 договора о передаче участков в безвозмездное пользование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

надальнийвосток.рф Дальник Восток

Читайте также: Борисов: «В Якутии ожидаемого ажиотажа на дальневосточные гектары нет»

Для предоставления земли населению в ЕАО свободно 59% территорий или 2 миллиона 148 тысяч гектаров. Большей частью это земли лесного фонда, земли запаса и сельскохозяйственного назначения.

В пилотном режиме с 1 июня участки выдавались исключительно в Октябрьском районе. За это время было выдано 33 договора. Люди взяли землю под ведение личного подсобного хозяйства, под сельскохозяйственное использование и развитие пчеловодства.

На сегодняшний день, 6 октября, по всему Дальнему Востоку подано 2 788 заявок, из них 2 462 находятся на рассмотрении уполномоченного органа. За 1 и 2 октября дальневосточники направили свыше 800 заявок. По последним данным, в Еврейской автономии подано более 25 заявок, в уполномоченные органы обратились около 85 человек.

Как отметил член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн, в южных районах Дальнего Востока граждане планируют использовать земли для жилищного строительства и развития сельского хозяйства. В других районах получатели гектаров планируют заниматься рыбопереработкой и аквакультурой, вести деятельность в лесопромышленном комплексе, туризме и так далее.

Читайте также: Бесплатные сахалинские гектары разбирают, как горячие пирожки

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Егор Борисов заявил, что жители республики проявляют интерес к бесплатной раздаче дальневосточных гектаров, однако какого-либо ажиотажа нет. Усложняют ситуацию проблемы, которые связаны, в том числе с работой федеральной информационной системы, несовпадением координат.

Отметим, что на 5 октября, на Сахалине и Курилах заявки подали более 300 человек. К 4 октября было оформлено 49 договоров на 40 участков.