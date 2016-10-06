Порт-о-Пренс, 6 октября, 2016, 03:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН заявляет, что ураган «Мэтью» привел на Гаити к «худшей гуманитарной катастрофе» с момента землетрясения 2010 года, сообщает Reuters 6 октября.

ИА REGNUM Флаг ООН

По словам Пан Ги Муна, не менее 350 000 человек на Гаити пострадали от стихийного бедствия и нуждаются в немедленной помощи.

Ураган «Мэтью» уничтожил большое количество домов, дорог и линий электропередач на юго-западном побережье, люди потеряли свои дома, посевы и домашний скот.

Ураган уже унес жизни не менее 25 человек, но данная информация является «очень предварительной».

Врачи предупреждают о риске распространения эпидемий, таких как холера, которая после разрушительного землетрясения 2010 года привела к гибели десятков тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября ураган «Мэтью» обрушился на юго-запад Гаити. Многие населенные пункты на островном государстве затоплены, ураган разрушил дома и линии электропередач на юго-западе страны. Следующей «жертвой» урагана четвертой категории, сила ветра которого достигала 230 км/ч, стала восточная часть Кубы, после чего «Мэтью» направился к берегам Флориды.

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Вчера в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина на востоке США также было введено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Мэтью», власти штатов объявили о возможной эвакуации более миллиона американских граждан.