Мосул, Ирак, 6 октября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. На «линии огня» в иракском Мосуле окажутся сотни тысяч детей, сообщает АВС News 6 октября.

Семья

По информации правозащитников, в полуторамиллионной столице «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), штурм которой войсками американской коалиции назначен на конец октября, находится около 600 тысяч детей, и большинство из них не сможет покинуть город.

«В городе живут большие семьи, в которых есть очень пожилые люди и дети, многие не в состоянии пройти даже 10 километров пешком… Это [атака Мосула — прим. ИА REGNUM ] будет огромный кризис и никто не может в полной мере подготовиться к нему», — сообщил журналистам координатор международной организации «Спасем детей» (Save the Children) в Мосуле Тарк Кадир.

Слова правозащитника также подтверждает глава организации «Спасем детей» в Ираке Маурицио Криваллеро.

«Мосул — это город детей! Международное сообщество должно сделать все для их безопасности… Если мы будем игнорировать трагедию, которая разворачивается в Ираке, сотни тысяч детей заплатят за это», — заявляет Криваллеро.

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Как сообщало ИА REGNUM, битва за иракский Мосул, который президент США Барак Обама обещает «освободить к концу года» может стать крупнейшей гуманитарной катастрофой за последние десятилетия. По словам представителя Комиссии ООН по правам человека Бруно Геддо, в городе, удерживаемом ИГИЛ (запрещена в России) с 2014 года, до сих пор находится от 1,2 до 1,5 млн. мирных жителей. ООН готовится к тому, что из города будет не менее 700 тыс. беженцев, для принятия которых организация уже начала развертывание пунктов гуманитарной помощи и палаточных лагерей.