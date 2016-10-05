Москва, 6 октября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. На решающей фазе президентских выборов в США демократы, Барак Обама и Хиллари Клинтон должны продемонстрировать идею фикс, чтобы переломить мнение избирателей. Политолог Сергей Михеев уверен, что американцы могут нанести по сирийцам дистанционный удар, не вступая в прямое столкновение с российской армией. Об этом он заявил в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1.

ИА REGNUM

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По словам эксперта, Барак Обама подошёл к концу своего президентского срока и избирательной кампании с репутацией слабого президента. Соответственно, такая репутация передаётся и Хиллари Клинтон. Сергей Михеев напомнил о недавних словах кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который сказал, что Россия не уважает слабых американских лидеров.

«Демократам, Обаме, Хиллари Клинтон надо сейчас, когда избирательная кампания входит в решающую фазу, продемонстрировать какую-то идею фикс. Продемонстрировать что-то, что может переломить мнение избирателей», — обозначил политолог.

«Вопрос в том, что им при этом надо пройти по острию ножа и сделать такую очень тонкую операцию: они не должны вступить в прямое боевое столкновение с российской армией, но нанести удар по сирийцам, при этом сделать это дистанционно, — добавил Михеев. — И они могут это сделать, но это будет крайне опасная вещь. Но в ситуации, когда у них действительно существует истерика по поводу Трампа, России, партия войны внутри Белого дома может переломить ситуацию и убедить Обаму, что это возможно, что точечный удар возможен, распиарить и раскрутить его в Америке как большую победу, и эту победу приписать Клинтон на последнем этапе кампании».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 г. официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил о прекращении диалога между Вашингтоном и Москвой по мирному урегулированию в Сирии по инициативе США.