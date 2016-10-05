Москва, 6 октября, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В Национальном центре управления обороной 6 октября пройдет конференция, посвящённая вопросам совершенствования новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) с учётом опыта её применения в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Уточняется, что в конференции примут участие руководящий состав Минобороны, видов и родов войск, центральных органов военного управления, высших военных образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов Минобороны, а также представители министерств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Участники конференции рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся текущих результатов применения вооружения, военной и специальной техники, апробации новых образцов ВВСТ, а также работы оборонно-промышленного комплекса в условиях применения группировки Вооружённых сил России в Сирии», — говорится в сообщении

Результатом работы конференции должна стать выработка рекомендаций и предложений по повышению качества и надёжности ВВСТ, а также улучшению взаимодействия Вооружённых сил с организациями ОПК в ходе проведения специальных операций.