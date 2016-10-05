Тирасполь, 6 октября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Находящегося с рабочим визитом в Москве президента Приднестровья Евгения Шевчука принял помощник вице-премьера РФ, спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина Дмитрий Лоскутов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Шевчука, обсуждались вопросы, связанные с подготовкой визита Рогозина в Приднестровье 10−11 октября. На встрече внимание также было уделено аспектам сотрудничества Приднестровья и России.

president.gospmr.ru Евгений Шевчук и Дмитрий Рогозин. Москва, 22 сентября 2016 года

Также в ходе визита Шевчук был принят послом по особым поручениям МИД России, спецпредставителем РФ в формате «5+2» Сергеем Губаревым. Обсуждались вопросы состояния переговорного процесса в формате «5+2». Шевчук выразил надежду, что участники формата поддержат инициативу Тирасполя о проведении до конца года встречи участников официального формата.