Рим, 6 октября, 2016, 00:44 — ИА Регнум. В столице Италии в среду, 5 октября, в здании министерства иностранных дел прошло 14-ое заседание итальяно-российского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Из-за санкции против Москвы и украинского кризиса совет не собирался 4 года.

Рим, Италия

В обращении к участникам Совета министр иностранных дел Италии отметил, что ухудшение отношений с Москвой является общей опасностью для Европы. «Столкновение с Москвой из-за санкций, связанных с украинским кризисом, было одним из самых низких точек в отношениях между ЕС и Россией», — подчеркнул Паоло Джентилони и заявил, что сотрудничество Италии и России приведет только к взаимной выгоде, но оно должно быть основано на понимании, открытости и доверии. «Ухудшение отношений с Россией не отвечает интересам ни ЕС, ни Италии, ни самой России», — заявил глава МИД. Министр также пообещал, что Италия покажет российским инвесторам «многообещающую экономическую картину страны, с более динамичным рынком, который выходит из депрессивного состояния кризиса, чтобы вновь стать конкурентоспособным и инновационным». «Темпы роста все еще далеки от наших устремлений, но они становятся все более и более последовательными, благодаря восстановлению спроса на внутреннем рынке в дополнение к традиционному росту экспорта», — добавил глава итальянского внешнеполитического ведомства. Отношения с Россией консолидируются, несмотря на проблемы, «мы должны еще преодолеть критические проблемы в законодательном поле, но мы работаем над упрощением». «Мы хотим создать новые совместные проекты от made in Italy до made with Italy, — подытожил министр. — делиться своим ноу-хау на перспективном российском рынке».

Российскую делегацию возглавил Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. «Мы рассчитываем на инвестиции в энергетику, в инфраструктуру, высокие технологии, в промышленность и в сельское хозяйство», — передают слова Дворковича итальянские СМИ.

По итогам заседания Совета, обе стороны подписали соглашение, направленное на активизацию экономического сотрудничества, несмотря на политический кризис последних лет, речь идет о различных позициях ЕС и России по вопросам Украины и Сирии.