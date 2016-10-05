Кишинёв, 6 октября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. На ближайших президентских выборах в Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон, считающийся «кандидатом Кремля» мог бы занять лидирующую позицию в первом туре с результатом в 30% голосов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, таковы результаты представленного 5 октября соцопроса, проведенного в Молдавии американским Международным республиканским институтом (IRI).

totalmedia.md Игорь Додон

За выход во второй тур, по данным опроса, могли бы побороться лидер партии «Действие и солидарность», экс-министр просвещения Майя Санду и лидер Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе (у обоих по 13% голосов, при этом они обещают, что в гонке в итоге останется лишь один из них в качестве единого кандидата правой оппозиции), а также председатель правящей Демпартии Мариан Лупу с рейтингом в 12%.

За не участвующего в выборах лидера коммунистов Владимира Воронина готовы проголосовать 5%. Председатель Народно-европейской партии Молдавии, экс-премьер Юрий Лянкэ набирает 3%, столько же — у кандидата от «Нашей Партии» Дмитрия Чубашенко. Либерал Михай Гимпу может рассчитывать на 1% голосов избирателей.

В случае проведения парламентских выборов, Партия социалистов получила бы 29% голосов определившихся в своем выборе избирателей, «Действие и солидарность» — 14%, DA — 13%, Демпартия — 12%, «Наша партия» — 8%. Ниже шестипроцентного порога находятся коммунисты (5%), НЕПМ — 3% и Либеральная партия — 1%.

Опрос проводился с 1 по 23 сентября при участии 1516 респондентов. Погрешность опроса составляет 2,8%.