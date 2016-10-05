Рим, 6 октября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Более 10 000 мигрантов спасены у берегов Италии в течение последних двух дней, сообщают итальянские СМИ. 72 спасательные операции были проведены судами европейского агентства по охране внешних границ «Фронтекс», при координации оперативного центра береговой охраны в Риме. В прошлый понедельник, 3 октября, корабль береговой охраны Италии спас более тысячи мигрантов. Пока мигрантов доставляли до порта города Катании, на борту того же судна, при содействии итальянского медицинского персонала, родились три ребенка, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Пока что сообщается о 28 погибших.

В портах Сицилии дежурят волонтеры Красного Креста (50 человек работают в три смены), волонтеры благотворительной организации «Каритас» и служащие городского и национального комитетов гражданской защиты населения. Министерство внутренних дел страны сообщило, что почти все мигранты будут переведены в другие регионы Италии на автобусах, организация которых возложены на префектуры. На территории Сицилии останутся только мигранты, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи или те, которые пока не могут быть переселены по особым семейным обстоятельствам.

С 2016 года почти 142 тысячи мигрантов попытались достичь Италии, направляясь на лодках из Ливии. Всего с начала года у берегов Италии погибло 3100 человек.