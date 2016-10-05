Прага, 6 октября, 2016, 00:37 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

«Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Россия стала супердержавой № 1 в мире, а кто с этим не согласен, тем несдобровать. Поддержка насильственного переворота в Киеве для того, чтобы ослабить и унизить Россию, обернулась началом конца силы и благосостояния Европейского Союза и мнимого всемогущества НАТО», — пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

По словам издания, Путин сейчас занял выжидательную позицию. Выборы будущего американского президента в ноябре этого года могут стать необратимым шагом на пути к тому, что Россия окончательно сделается хозяином положения и сможет в очередной раз унизить западный мир во главе с США. Как когда-то сумела посрамить объединенную Европу во главе с предшественником канцлера Германии Ангелы Меркель — Адольфом Гитлером или предшественника президента Франции Франсуа Олланда — Наполеона Бонапарта. Ситуация стремительно меняется изо дня в день, от часа к часу. Путин ни в коем случае не допустит того, чтобы исламские террористы выиграли битву за Алеппо.

«Стандарт современного колониализма Запада, который подразумевает свержение глав государств, которые по каким-либо причинам его не устраивают, как в случае с главой Ирака Саддамом Хусейном, лидером Ливии Муаммаром Каддафи, президентом Украины Виктором Януковичем, который был свергнут из-за отказа подписать соглашение об ассоциации с ЕС, больше не работает. Путин прекрасно знает на примере Ирака и Ливии, что цель США в Сирии — вовсе не исламисты, а свержение Асада. Поэтому для него не может быть и речи о свержении правительства Асада. И в ситуации, когда администрация Обамы решительно заявила, что прерывает дипломатические переговоры по Сирии, Путин празднует абсолютный триумф. Кремль имеет сегодня идеальные условия, чтобы ставить ультиматум. Путин осознает, что сейчас коренным образом меняется геополитический расклад, возникший в 1990 году. При этом он наперед знает все ходы своих соперников и видит перед собой шаткую фигуру умирающего Запада, где политики, которые в отличие от него не имеют поддержки собственного населения, как в ЕС и США, просто живут в виртуальной реальности и ничего не могут предпринять», — добавляет PL.