Тирасполь, 6 октября, 2016, 00:26 — ИА Регнум. На президентских выборах в Молдавии, которые намечены на 30 октября, власти откроют 30 избирательных участков для голосования молдавских граждан, проживающих в Приднестровье. Как передает корреспондент ИА REGNUM, участки будут открыты на территории самой Молдавии, в то время как на территории ПМР молдавские выборы по традиции не проводятся.

Выборы

В ЦИК Молдавии сообщили, что проживающие в ПМР молдавские граждане должны быть включены в дополнительный список одного из 30 избирательных участков по предъявлению удостоверения личности, подтверждающего прописку или место жительства на территории Приднестровья.

Председатель Верховного совета Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил, что молдавских участков на территории ПМР открыто не будет. «Эта тема не обсуждается. Такие участки не планируются к открытию», — сказал он.

Граждане Молдавии, проживающие в Приднестровье, по его словам, «будут иметь право выехать на территорию Молдовы и отдать свой голос». «Никто этого права наших граждан, имеющих молдавское гражданство, лишать, конечно, не будет», — заверил спикер.

ИА REGNUM отмечает, что молдавским гражданством обладают около 200 тыс. из примерно полумиллиона жителей ПМР.