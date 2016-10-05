Минск, 6 октября, 2016, 00:13 — ИА Регнум.



Thomas Claveirole Деревянные счёты

Палата представителей Национального собрания Белоруссии 5 октября проголосовала за проект республиканского бюджета на 2017 год, который таким образом прошёл второе чтение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основные параметры бюджета не изменились: рост ВВП запланирован на уровне 0,2%, ставка рефинансирования Национального банка составит 15−17% и так далее. Профицит будет направлен на погашение госдолга (5,2322 млрд белорусских рублей).

Кроме того, запланировано в 2017 году привлечь $1,86 млрд заёмных средств, из которых $700 млн составят транши ЕФСР и $800 млн поступит от выпуска еврооблигаций. В итоге ЗВР Нацбанка должны вырасти до $5,4 млрд (обеспечение 2,2 месяца импорта).

После прохождения формальных процедур в Нацсобрании законопроект о бюджете поступит на подпись Александру Лукашенко. Накануне он утвердил официальный прогноз на 2017 год, в котором рост ВВП запланирован на уровне 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, первое чтение проект республиканского бюджета на 2017 год в ПП НС прошёл 3 октября. Члены палаты справились с вопросом менее чем за час. Проект документа разрабатывался вне Нацсобрания и в рабочем порядке обсуждался с весны 2016 года.