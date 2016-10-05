Вашингтон, 6 октября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил США представило новую редакцию национальной военной стратегии, сообщает RT со ссылкой на сообщение председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда.

Барак Обама во время визита в Пентагон

По словам Данфорда, институты и структуры, поддерживающие международный мировой порядок с момента окончания Второй мировой войны, остаются неповрежденными, но США в то же время сталкиваются с силами, бросающими им вызов. Этими силами, по мнению командования Вооруженных сил США, являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. К этому списку в новой редакции американской национальной военной стратегии добавлен еще один негосударственный вызов, описываемый, как экстремизм, использующий насилие.

Стоит отметить, что разработанный проект национальной военной стратегии теперь должен быть утверждён высшим руководством США.