Москва, 5 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало условия возобновления соглашения с США по сотрудничеству в ядерной сфере. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

На Смоленской площади указали, что Москва приостановила действие этого соглашения в связи с тем, что Вашингтон в начале 2014 года ограничил эти соглашения в одностороннем порядке.

Уточняется, что в 2014 году США уведомили Россию о том, что американская сторона в связи с событиями на Украине приостанавливает такое сотрудничество с Россией в ядерной сфере. С тех пор соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере было фактически заморожено.

В связи с тем, что соглашение и так не действует, а также с тем, что США постоянно продлевают санкции против РФ, Москва решила приостановить эти соглашения.