Вашингтон, 5 октября, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама назвал ратификацию Парижского договора «историческим днём» в борьбе против изменения климата, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

«Сегодня мир встречает момент, и если мы последуем нашим обязательствам, которые олицетворяет это соглашение, история может оценить это, как поворотный пункт для нашей планеты», — рассказал Обама репортёрам у Белого дома.

Ранее, 5 октября Парижское соглашение по климату ратифицировали страны ЕС. В результате его поддерживают страны, совокупный выброс выхлопных газов которых составил 56,75% от общемирового. Преодоление порога в 55% даёт ООН право объявить о том, что договор вступает в силу спустя 30 дней.