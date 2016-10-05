Москва, 5 октября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Делегация Группы «ФосАгро» во главе с генеральным директором Андреем Гурьевым принимает участие в XVIII российской агропромышленной выставке «Золотая осень». В состав делегации Группы «ФосАгро» вошли заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров и Сергей Пронин, генеральный директор крупнейшей в России сбытовой сети по поставкам удобрений на внутренний рынок — «ФосАгро-Регион».

siriusexpo.ru Стенд «ФосАгро» на выставке «Золотая осень», 2015 год

Выставка «Золотая осень», которая является главным аграрным форумом страны, проводится ежегодно, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 11 апреля 2000 г., и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В текущем году в работе выставки принимают участие более 1,5 тыс. предприятий из 64 субъектов Российской Федерации и 13 зарубежных стран.

В среду, 5 октября в открытии выставки принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который вручил награды работникам отрасли и осмотрел экспозицию.

Несмотря на широкую географию продаж (продукция «ФосАгро» востребована в 100 странах мира), российский рынок, на который за последние 5 лет «ФосАгро» увеличила поставки практически вдвое, остается для компании приоритетным.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, по итогам 9 месяцев 2016 г. компания увеличила отгрузки удобрений и кормовых фосфатов со своих производственных предприятий на внутренний рынок на 37% — до более 1,7 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердив, тем самым, статус крупнейшего поставщика удобрений отечественным аграриям.

Сегодня каждая четвертая тонна удобрений для внутреннего рынка поставляется либо предприятиями «ФосАгро» напрямую, либо через «ФосАгро-Регион».

Как отмечает Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Сергей Пронин, «для расширения своего присутствия на российском рынке и удовлетворения растущего спроса со стороны отечественных аграриев в минеральных удобрениях, реализуется комплексная инвестиционная программа по развитию товаропроводящей сети — создаются собственные складские и фасовочные комплексы, базы сельхозхимии в ключевых аграрных регионах России. В результате существенно повышается эффективность и конкурентоспособность сбытовой сети, снижается себестоимость перевалки и хранения; минеральные удобрения становятся доступнее для отечественных потребителей».

В настоящее время сбытовая сеть «ФосАгро-Регион» располагает предприятиями, присутствующими в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, а также 21 складским комплексом, включая фасовочные, на которых можно единовременно разместить более 450 тысяч тонн удобрений.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев также отметил, что «Группа «ФосАгро» постоянно работает над развитием внутреннего потребления и увеличением объемов внесения удобрений в России, а также над расширением своей продуктовой линейки, и теперь предлагает аграриям минеральные удобрения 33 марок вместо 14, которые были актуальны еще пять лет назад, в том числе с содержанием микроэлементов.

«Уверен, что агропромышленная выставка «Золотая осень-2016», как и всегда, будет способствовать дальнейшему укреплению продуктивного взаимодействия производителей удобрений и аграриев, что обеспечит продовольственную безопасность и развитие сельскохозяйственного сектора в стране», подчеркнул Андрей Гурьев.